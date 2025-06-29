Бокс/ММА
29 июня, 08:29

Топурия — о победе над Оливейрой: «Я представляю другое поколение бойцов ММА, это новый уровень»

Сергей Ярошенко

Испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия прокомментировал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой в главном поединке UFC 317.

«Я уже сказал, что я представляю другое поколение бойцов ММА. Это новый уровень. Я сделал то, над чем мы работали — джеб, джеб, правая, левый хук. И бум!», — сказал Топурия в октагоне после окончания боя.

Испанец стал чемпионом в легком весе. В феврале боец освободил титул чемпиона в полулегком весе и перешел в легкий вес.

Теперь на счету 28-летнего Топурии 17 побед без поражений. У 35-летнего Оливейры 35 побед, 11 поражений и один бой признан несостоявшимся.

Илия Топурия
Чарльз Оливейра
UFC
