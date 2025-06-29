Топурия нокаутировал Оливейру в первом раунде на UFC 317 и стал чемпионом в легком весе

Испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия в главном поединке UFC 317 победил бразильца Чарльза Оливейру.

Поединок в легком весе завершился победой Топурии нокаутом в первом раунде. Таким образом, испанец стал чемпионом в легком весе. В феврале боец освободил титул чемпиона в полулегком весе и перешел в легкий вес.

На счету 28-летнего Топурии 17 побед без поражений. У 35-летнего Оливейры 35 побед, 11 поражений и один бой признан несостоявшимся.