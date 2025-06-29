Бокс/ММА
29 июня, 07:53

Топурия нокаутировал Оливейру в первом раунде на UFC 317 и стал чемпионом в легком весе

Сергей Разин
корреспондент
Илия Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия в главном поединке UFC 317 победил бразильца Чарльза Оливейру.

Поединок в легком весе завершился победой Топурии нокаутом в первом раунде. Таким образом, испанец стал чемпионом в легком весе. В феврале боец освободил титул чемпиона в полулегком весе и перешел в легкий вес.

На счету 28-летнего Топурии 17 побед без поражений. У 35-летнего Оливейры 35 побед, 11 поражений и один бой признан несостоявшимся.

Илия Топурия
Чарльз Оливейра
UFC
  • Apei

    что тяжелее, кило ваты или стали?

    29.06.2025

  • Apei

    у хабиба 30 побед и выжженная земля на момент завершения, так бегать невозможно

    29.06.2025

  • Apei

    на сегодня шансов против махача нет. несли даже махач опустится обратно

    29.06.2025

  • Зулус

    нулиний, ты весовые погляди для начала:clown::clown::clown:

    29.06.2025

  • Зулус

    шут гороховый, ты же попрощался со всеми)))) не выдержал, высеры свои снова копипастишь))) :clown::clown::clown::clown:

    29.06.2025

  • Садовник

    Илюху даже Царукян уделает, а Ислам тем более. А Джек Белала покрошил, как и я бы тебя с удовольствием.

    29.06.2025

  • DaviT MosKv

    вы оба занимаете ничем не обоснованную позицию. победа одно или другого бойца зависила бы от множества нюансов в момент времени. оба сильные бойцы, а вы просто накидываете на вентилятор. и дураку должно быть понятно, что победа никому не гарантирована.

    29.06.2025

  • mate

    Топурия машина. Силен. Но с Махачевым может иметь сложности. Если не пропускать удары от Топурии, тогда можно затащить на последние раунды для удушении. В боксе Топурия уронить любого.

    29.06.2025

  • nikola mozaev

    Крутой мужик этот Топурия. Но далеко не факт, что он смог бы одолеть Хабиба. У Нурмагомедова также было достаточно козырей.

    29.06.2025

  • Хрю-Хрю

    Ты принимаешь желаемое за действительное. Дураку понятно, что против Махачева у Топурии шансов не больше, чем у тебя получить Нобелевскую премию по физике.

    29.06.2025

  • СереХа

    даже пустот задушит Оливейру

    29.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    Оливейра совсем мешком уже стал, пора задуматься о пенсии...

    29.06.2025

  • СереХа

    Красиво

    29.06.2025

  • Хрю-Хрю

    Время прошлых чемпионов прошло. Скорее всего Пимблетт выиграет у Топурии за счёт огромной разницы в габаритах.

    29.06.2025

  • winvem

    Добивание было лишним. Оливейра лежал уже вне сознания. А так все по делу. Оливейре все равно уважение, но время беспощадно…

    29.06.2025

  • kolos249

    Что-то Оливейра совсем плох нынче. Пора, видимо, на покой уже. Грызун Шампурия легко вынес его в одну калитку.

    29.06.2025

    • Пантожа удушающим победил Кара-Франса на UFC 317 и защитил чемпионский титул в наилегчайшем весе

    Топурия — о победе над Оливейрой: «Я представляю другое поколение бойцов ММА, это новый уровень»

