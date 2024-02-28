Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

28 февраля, 09:50

Хорхе Масвидаль дал прогноз на бой Гейджи и Холлоуэя

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Обладатель титула BMF Хорхе Масвидаль (35-17) подтвердил, что будет болеть за экс-чемпиона в полулегком весе Макса Холлоуэя (24-7) в бою с обладателем титула BMF Джастином Гейджи (25-4).

«Я самый большой фанат Холлоуэя, я один из его самых главных фанатов. Я полюбил этого парня с того момента, как увидел его в UFC, за то, как он выступает, как ведет себя вне клетки. Я люблю этого парня, он чертов воин. Я вижу это по его глазам, в нем все настоящее.

Я буду болеть за Макса. Гейджи не слабак, он победил отличного соперника, одного из лучших парней в легком весе — Дастина Порье. Я думал, что Дастин победит, и вдруг — бум! Один удар в голову может изменить весь бой. Гейджи опасен, но я буду болеть за своего друга Макса", — сказал Масвидаль FanSided MMA.

Гейджи подерется с Холлоуэем за титул BMF 13 апреля на UFC 300, который состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Джастин Гейджи
Макс Холлоуэй
Хорхе Масвидаль
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
«Ливерпуль» разгромил «Спарту» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
ЦСКА проиграл «Локомотиву» и вылетел в первом раунде Кубка Гагарина
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
Полянский заявил об отсутствии у России намерений устранять Зеленского
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Путину представят предложения по денонсации невыгодных международных соглашений
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Материалы сюжета: UFC 300: дата и место проведения — кард боев и кто выступит из звезд
UFC 300: дата и место проведения турнира — что известно сейчас о карде боев
Физиев считает Царукяна неудобным соперником для Оливейры
Алекс Перейра: «Изначально я должен был возглавить UFC 301 в Бразилии»
Чимаев прокомментировал отказ драться с Эдвардсом на UFC 300
Алекс Перейра и Джамал Хилл возглавят UFC 300
Чейл Соннен раскритиковал Джонса: «Кормье прав, Джон — плохой сотрудник»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Василевский рассказал, почему не выступает по правилам MMA

UFC 300: дата и место проведения турнира — что известно сейчас о карде боев
Новости
RSS RSS
Все новости