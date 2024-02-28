Хорхе Масвидаль дал прогноз на бой Гейджи и Холлоуэя

Обладатель титула BMF Хорхе Масвидаль (35-17) подтвердил, что будет болеть за экс-чемпиона в полулегком весе Макса Холлоуэя (24-7) в бою с обладателем титула BMF Джастином Гейджи (25-4).

«Я самый большой фанат Холлоуэя, я один из его самых главных фанатов. Я полюбил этого парня с того момента, как увидел его в UFC, за то, как он выступает, как ведет себя вне клетки. Я люблю этого парня, он чертов воин. Я вижу это по его глазам, в нем все настоящее.

Я буду болеть за Макса. Гейджи не слабак, он победил отличного соперника, одного из лучших парней в легком весе — Дастина Порье. Я думал, что Дастин победит, и вдруг — бум! Один удар в голову может изменить весь бой. Гейджи опасен, но я буду болеть за своего друга Макса", — сказал Масвидаль FanSided MMA.

Гейджи подерется с Холлоуэем за титул BMF 13 апреля на UFC 300, который состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.