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28 февраля, 11:05

Шон Стрикленд высмеял «морских котиков»: «Потренируйтесь со мной, и я вас сломаю»

Стрикленд считает, что солдаты из армии США не смогут выдержать тренировок с ним
Давид Хачатрян
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Боец Шон Стрикленд
Шон Стрикленд.
Фото Global Look Press

Экс-чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд (28-6) считает, что солдаты из армии США не смогут выдержать тренировок с ним.

«Я не думаю, что найдется хоть один чертов «морской котик», который смог бы выдержать неделю тренировок со мной, — сказал Стрикленд в видеоролике, размещенном в социальных сетях. — Мне уже надоело это видеть, потому что вы, ребята, думаете, что вы крутые, приходите тренироваться со мной неделю. Я покажу вам, что к чему, я вас, #####, сломаю».

В ответ один из представителей «морских котиков» записал видеообращение Стрикленду, отметив, что ничто не сломает его солдат.

«Шон, мы поняли, ты крутой братан, — приводит слова солдата издание Sherdog. — Но зацени, твои партнеры по тренировкам получают миллионы долларов, и они действительно остаются в живых. Мои товарищи по плаванию умирают каждый год. Ты хоть понимаешь, что это значит? Мы уже доказали, что любые побои нас не сломают, но наши тренировки просто закончат твою карьеру, Шон. Я говорю о пересадке кожи на бедрах. А ты говоришь о том, чтобы забирать души людей. Ну, я и мои парни — мы на самом деле забрали у людей много настоящих душ. Ты понимаешь, о чем я говорю, брат? Твои тренировки просто зверские, мы это понимаем, но твои тренировки не убивают чуваков каждый год, и это мир, в котором мы живем. Мой лучший совет для тебя, Шон, — оставайся в октагоне и продолжай бороться за очередной куш, а мы, «морские котики», будем продолжать бороться за твою свободу».

Дрикус дю Плесси (21-2) победил Стрикленда раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канада.

Шон Стрикленд
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