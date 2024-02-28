Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

28 февраля, 09:47

Василевский рассказал, почему не выступает по правилам MMA

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Боец ММА Вячеслав Василевский объяснил, почему не выступает по правилам MMA с февраля 2022 года.

«Сам не знаю, подошла она к концу или нет. Желания и возможностей выступать по ММА нет, но не исключаю. Может, на горизонте засияет интересный бой. Это вернет мне мотивацию.

Мне ММА сейчас не интересны. Тем более я ими не занимаюсь. Не борюсь, не занимаюсь грэпплингом, мало работаю с физухой, подсушился из-за этого. Занимаюсь боксом. Допускаю мысль, что можно подраться по ММА, и травма колена проходит, но сердце не екает", — сказал Василевский MMA.Metaratings.ru.

Василевский в последний раз выходил на бой против Максима Федорова в октябре 2023 года в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vasilevskii-serdce-ne-ekaet-kogda-dumayu-o-vozvrashenii-v-mma-338517/
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Евгений Мележиков: «Промес говорил мне: «Босс, я абсолютно чист»
«Вашингтон» разгромил «Питтсбург» в матче НХЛ
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
Полянский заявил об отсутствии у России намерений устранять Зеленского
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Путину представят предложения по денонсации невыгодных международных соглашений
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российский боец UFC Алексеева рассказала об отношении к критике

UFC 300: дата и место проведения турнира — что известно сейчас о карде боев
Новости
RSS RSS
Все новости