Василевский рассказал, почему не выступает по правилам MMA

Боец ММА Вячеслав Василевский объяснил, почему не выступает по правилам MMA с февраля 2022 года.

«Сам не знаю, подошла она к концу или нет. Желания и возможностей выступать по ММА нет, но не исключаю. Может, на горизонте засияет интересный бой. Это вернет мне мотивацию.

Мне ММА сейчас не интересны. Тем более я ими не занимаюсь. Не борюсь, не занимаюсь грэпплингом, мало работаю с физухой, подсушился из-за этого. Занимаюсь боксом. Допускаю мысль, что можно подраться по ММА, и травма колена проходит, но сердце не екает", — сказал Василевский MMA.Metaratings.ru.

Василевский в последний раз выходил на бой против Максима Федорова в октябре 2023 года в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве.