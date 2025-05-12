Махачев проведет поединок за титул в полусреднем весе с Маддаленой
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева, сообщил, что боец проведет следующий бой за титул в полусреднем весе против австралийца Джека Делла Маддалены.
«Ислам поднимется в весе и будет драться за титул. Пока не могу сказать, на какую дату планируется бой», — приводит ТАСС слова менеджера Махачева.
11 мая Маддалена единогласным решением судей победил американца Белала Мухаммада на UFC 315 и стал чемпионом промоушена в полусреднем весе.
33-летний Махачев за карьеру одержал 27 побед и потерпел 1 поражение в ММА. В активе 28-летнего Маддалены 18 побед при 2 поражениях.
Источник: ТАСС
Новости