Хавьер Мендес: «Кормье и Веласкес легко переводили Павловича вниз»

Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес рассказал, что как только первый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Сергей Павлович (18-1) приехал в зал AKA, бывший чемпион в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) и экс-чемпион в тяжелом весе Кейн Веласкес (14-3) без труда проводили ему тейкдауны.

«Я был впечатлен его силой. Когда он впервые приехал к нам, Даниэль Кормье и Кейн Веласкес переводили его вниз очень легко, у них не было проблем с тем, чтобы провести ему тейкдаун. В начале он не был особо хорош на земле, но по мере того, как его переводили снова и снова, он научился быстро вставать, потому что у него громадная физическая сила. Громадная сила! Они переводили его, но он быстро вставал, совсем недолго оставался внизу», — сказал Мендес в интервью «СЭ».

Павлович и Том Аспиналл (13-3) подерутся за временный титул чемпиона в тяжелом весе 11 ноября на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США. Бой станет со-главным событием вечера.