Гаджиев считает, что Махачев стал преемником Хабиба: «У него есть несколько лет, чтобы сделать удивительные вещи»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал «СЭ» первое место Ислама Махачева в рейтинге UFC вне весовых категорий. Чемпион организации в легком весе опередил обладателя титула UFC в тяжелом весе — американца Джона Джонса, который теперь занимает второе место. Замыкает тройку австралиец Алекс Волкановски.

«Это абсолютно логично после того, как не состоялся бой Джонса с Миочичем. Ислам занял свое законное место. Сравнения с Хабибом? Они вполне очевидны. Но у каждого свое место в истории, у каждого свой путь. Их можно сравнить: оба безусловно лучшие бойцы своего времени, хоть эти времена недалеко друг от друга. Один стал наследником другого. Хабиб был еще очень популярен и востребован в медийном поле, Ислам пока меньше. Но у Ислама есть свои аргументы: он действующий боец и у него есть несколько лет, чтобы сделать удивительные вещи. Например, выиграть пояс чемпиона в двух весовых категориях», — сказал Гаджиев «СЭ».

Махачев в реванше c Волкановски (26-3) победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.