Чимаев — перед боем против Стрикленда: «Самая лучшая работа»

Российский боец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, после церемонии взвешивания перед боем против американца Шона Стрикленда на турнире UFC 328 заявил, что у него лучшая работа в мире.

Бойцы не смогли провести битву взглядов, так как их сдержали сотрудники службы безопасности, поэтому бойцы обменялись оскорблениями.

«Сейчас уже драка остается. Самая лучшая работа!» — сказал Чимаев пресс-службе UFC после инцидента.

32-летний Чимаев является действующим чемпионом UFC в среднем весе. На его счету 15 побед в 15 поединках на профессиональном уровне.

35-летний Стрикленд в ММА провел 37 поединков, в которых одержал 30 побед и потерпел 7 поражений.

Турнир UFC 328 пройдет в ночь с 9 на 10 мая на арене «Пруденшл Центр» в Ньюарке (США). Бой Чимаев — Стрикленд ожидается около 6.00 по московскому времени.