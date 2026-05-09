Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд: прогноз и ставки на бой UFC 328

Российский боец, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев проведет защиту пояса в среднем весе против американца Шона Стрикленда на турнире UFC 328 в ночь с 9 на 10 мая. Вечер ММА пройдет на аране «Пруденшл Центр» в Ньюарке (США). Бой Чимаев — Стрикленд ожидается около 6.00 по московскому времени.

Прогноз экспертов

Президент Fight Nights Камил Гаджиев

«Между Чимаевым и Стриклендом не будет конфликта перед боем. Дана Уайт отменил стердаун? Это крутой промоутерский ход. Дана напоминает, насколько высоко между ними напряжение. Конечно этот бой несравним с Хабибом и Конором по масштабу имен, по нахождению наверху на тот момент, по командной работе, по эпизодам между ними до боя. Я бы пока в один ряд с ними вообще не поставил ни один бой», — цитирует Гаджиева «РБ Спорт».

Российский боец АСА Адам Богатырев

«Очевидно, что Хамзат в этой паре фаворит. Не очень понимаю, за счет чего Стрикленд может победить. Кто-то говорит, что у него неплохая защита от тейкдаунов, но давайте честно скажем, что он еще не встречался с борцами уровня Чимаева. Думаю, что Чимаеву не составит труда сделать перевод и разобраться с Шоном. Думаю, что Хамзат сможет закончить бой досрочно», — сказал Богатырев «Чемпионату».

Американский боец UFC Деметриус Джонсон

«Думаю, Хамзат одержит уверенную победу. У него отличная команда, и он ничего не оставляет без внимания. Чимаев сделает все, чтобы полностью разобрать Стрикленда. Считаю, что Хамзат завершит бой досрочно в четвертом раунде», — цитирует Джонсона FREAK.MMA.

Американский боец UFC Шон О'Мэлли

«Мне кажется, Хамзат победит. Чимаев удержит его на земле, а потом добьет или применит прием. Да, у Стрикленда потрясающая дыхалка, но она никогда не проходила такие испытания. Его точно повалят на землю, и ему придется работать, чтобы встать. А потом его повалят снова, и ему снова придется работать, чтобы подняться на ноги. Это чертовски изматывает», — сказал О'Мэлли на своем YouTube-канале.

Американский боец UFC Белал Мухаммад

«Хамзат сделает то же самое с Шоном, что и с Дрикусом, но финиширует его в третьем раунде, — написал Мухаммад в соцсетях.

Прогноз букмекеров

Букмекеры считают явным фаворитом боя Хамзата Чимаева. Его успех оценивается в 1.12, на победу Стрикленда дается коэффициент 6.70. Ничья идет за 69.00.