16 августа, 19:00

Хамзат Чимаев — Дрикус дю Плесси: трансляция боя UFC 319 начнется ориентировочно в 7.00 мск 17 августа

Хамзат Чимаев и Дрикус дю Плесси проведут бой на UFC 319 17 августа
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Российский боец, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев и чемпион промоушена, южноафриканец Дрикус дю Плесси разыграют пояс чемпиона среднего дивизиона в главном событии турнира UFC 319.

ММА UFC: Дю Плесси — Чимаев

Во сколько бой Хамзат Чимаев vs Дрикус дю Плесси

UFC 319 пройдет в ночь на воскресенье, 17 августа. Вечер ММА принимает спортивный комплекс «Юнайтед-центр» в Чикаго (штат Иллинойс, США). Начало поединка Чимаева и дю Плесси — ориентировочно в 7.00 по московскому времени (советуем подключится к трансляции на полчаса раньше).

Чимаеву — 31 год. В своем профессиональном рекорде Хамзат имеет 14 побед при нуле поражений.

Дю Плесси — 31 год. В профессиональной карьере Дрикус одержал 23 победы и потерпел 2 поражения.

Где и как смотреть бой Хамзат Чимаев vs Дрикус дю Плесси

Трансляцию всего турнира UFC 319 проведут онлайн-сервис UFC Fight Pass и телеканал «Матч! Боец». Начало прямого эфира с ранних прелимов — в 1.00 мск 29 июня.

Трансляция главного карда и ряда боев прелимов на бесплатной основе пройдет на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также в ретрансляции телеэфира на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko. Начало — в 3.00 мск.

Дю&nbsp;Плесси&nbsp;&mdash; Чимаев, Каннонир&nbsp;&mdash; Пэйдж.Дю Плесси — Чимаев, Каннонир — Пэйдж. Онлайн-трансляция UFC 319

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий и боев турнира UFC 319. Изучать результат боя Чимаев — дю Плесси вместе с другими поединками турнира можно в матч-центре ММА и разделе UFC на нашем сайте.

Дрикус Дю Плесси
Хамзат Чимаев
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
    Чимаев заявил, что надеется увидеть бой между Топурией и Царукяном в этом году

