16 августа, 19:18

Чимаев заявил, что надеется увидеть бой между Топурией и Царукяном в этом году

Сергей Ярошенко

Боец UFC Хамзат Чимаев прокомментировал потенциальный бой между Илией Топурией и Арманом Царукяном этом году.

«Я надеюсь, это был бы хороший поединок. Нужно выяснить, кто является лучшим бойцом в легком весе в данный момент. Арман хорошо бьет ногами и борется. А Илия имеет отличные навыки в грэпплинге. Кроме того, Топурия панчер», — сказал Чимаев в интервью на канале JAXXON PODCAST.

29 июня 28-летний Топурия нокаутом победил бразильца Чарльза Оливейру и стал новым чемпионом UFC в легком весе. Царукян был запасным на этот поединок.

На счету 28-летнего Царукяна 22 победы при трех поражениях в ММА.

Арман Царукян
Илия Топурия
Хамзат Чимаев
UFC
