Чимаев заявил, что надеется увидеть бой между Топурией и Царукяном в этом году
Боец UFC Хамзат Чимаев прокомментировал потенциальный бой между Илией Топурией и Арманом Царукяном этом году.
«Я надеюсь, это был бы хороший поединок. Нужно выяснить, кто является лучшим бойцом в легком весе в данный момент. Арман хорошо бьет ногами и борется. А Илия имеет отличные навыки в грэпплинге. Кроме того, Топурия панчер», — сказал Чимаев в интервью на канале JAXXON PODCAST.
29 июня 28-летний Топурия нокаутом победил бразильца Чарльза Оливейру и стал новым чемпионом UFC в легком весе. Царукян был запасным на этот поединок.
На счету 28-летнего Царукяна 22 победы при трех поражениях в ММА.
