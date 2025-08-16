Порье: «Чимаев — суровое испытание для Дю Плесси»

Американский боец UFC Дастин Порье прокмментировал предстоящий титульный поединок в среднем весе между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым.

«Каждый боец уникален. Некоторые используют все свое топливо, чтобы понравиться толпе, других вообще не беспокоит то, что о них говорят. Каждый делает то, что хочет. Хамзат Чимаев создал вокруг себя атмосферу, внушающую, что он яростный парень, который ломает своих соперников и способен нокаутировать любого. Так что Чимаев определенно станет для дю Плесси суровым испытанием. Остается только узнать, сможет ли он уронить Дрикуса и хватит ли ему сил на весь бой. Но это все мы увидим со звуком гонга», — сказал Порье в эфире ESPN.

Поединок между бойцами пройдет 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго.