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Сегодня, 00:59

Ган нокаутировал Спивака на UFC Fight Night 226

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сирил Ган.
Фото AFP

Французский боец Сирил Ган одержал победу на турнире UFC Fight Night 226. Во втором раунде главного боя вечера он нокаутировал Сергея Спивака, представляющего Молдавию.

33-летний француз одержал 12-ю победу в карьере. Также на его счету 2 поражения. 28-летний молдованин проиграл четвертый раз при 16 победах.

В со-главном событии турнира француженка Манон Фиоро единогласным решением судей победила американку Роуз Намаюнас — 30-27, 29-28, 29-28.

Сергей Спивак
Сирил Ган
UFC
ММА
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Фиоро победила Намаюнас на UFC Fight Night 226
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