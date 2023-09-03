Ган нокаутировал Спивака на UFC Fight Night 226

Французский боец Сирил Ган одержал победу на турнире UFC Fight Night 226. Во втором раунде главного боя вечера он нокаутировал Сергея Спивака, представляющего Молдавию.

33-летний француз одержал 12-ю победу в карьере. Также на его счету 2 поражения. 28-летний молдованин проиграл четвертый раз при 16 победах.

В со-главном событии турнира француженка Манон Фиоро единогласным решением судей победила американку Роуз Намаюнас — 30-27, 29-28, 29-28.