Хабиб Нурмагомедов рассказал, что Махачев проведет следующий бой после Рамадана

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, что следующий поединок Ислама Махачева состоится после Рамадана. Священный месяц в следующем году пройдет с 17 февраля по 19 марта.

«Думаю, подерется уже после Рамадана. До Рамадана осталось три месяца. Если драться до Рамадана, то надо уже готовиться. Так что он подерется после», — сказал Нурмагомедов в интервью Hustle Show.

В ночь на 16 ноября Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей (50:45, 50:45, 50:45) на турнире UFC 322, который проходил в Нью-Йорке. Россиянин завоевал пояс в полусреднем весе, став первым двойным чемпионом UFC из России.

Ранее Махачев был чемпионом в легком весе и оставил пояс ради перехода в другой дивизион. На счету 34-летнего бойца теперь 28 побед и 1 поражение.