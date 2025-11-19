Хабиб Нурмагомедов против боя Махачева на турнире UFC в Белом доме

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что не хочет участия Ислама Махачева на турнир UFC в Белом доме.

«Честно говоря, уже даже не имеет значения, кто будет. Если Ислам там будет, то это станет большим событием для нас. А если меня лично спросить, то я не хотел бы, чтобы он там дрался. Почему? Просто не хочу», — сказал Нурмагомедов в интервью Hustle Show.

Турнир UFC в Белом доме запланирован на 14 июня 2026 года — к 80-летию президента США Дональда Трампа.

В ночь на 16 ноября Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей (50:45, 50:45, 50:45) на турнире UFC 322, который проходил в Нью-Йорке. Россиянин завоевал пояс в полусреднем весе, став первым двойным чемпионом UFC из России.

Ранее Махачев был чемпионом в легком весе и оставил пояс ради перехода в другой дивизион. На счету 34-летнего бойца теперь 28 побед и 1 поражение.