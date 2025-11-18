Бокс/ММА
18 ноября, 23:00

Арман Царукян против Дэна Хукера: дата боя на UFC Fight Night в Дохе

Арман Царукян и Дэн Хукер встретятся в главном бою UFC Fight Night
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Российско-армянский боец Арман Царукян и Дэн Хукер из Новой Зеландии встретятся в главном поединке турнира UFC Fight Night в субботу, 22 ноября. Вечер ММА примет спортивный комплекс «ABHA Arena» в Дохе (Катар). Ориентировочное время начала боя соперников по легкому весу — в 23.40 по московскому времени.

Результаты поединка Царукян vs Хукер и всего турнира UFC Fight Night в Дохе можно отслеживать в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

В прямом эфире бой Царукяна и Хукера покажут UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайт matchtv.ru, онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko.

Арман Царукян, Дэн Хукер, Тагир Уланбеков, Бекзат Алмахан.UFC Fight Night Царукян — Хукер: кард боев турнира, где смотреть трансляцию, основная информация

В профессиональном рекорде 29-летнего Царукяна — 22 победы и 3 поражения, у 35-летнего Хукера — 24 победы и 12 поражений.

Арман Царукян
Дэн Хукер
UFC
