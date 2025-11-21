Бокс/ММА
Сегодня, 14:11

Хабиб Нурмагомедов пригласил Дурова вместе потренироваться

Алина Савинова

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов обратился к основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову с предложением провести совместную тренировку.

«Брат, я часто вижу тебя в зале. Думаю, тебе пора прийти и поработать с братвой», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

Дуров не оставил без внимания предложение спортсмена.

«Скинь локацию, брат», — ответил он.

В конце октября Дуров посетил турнир UFC 321 в Абу-Даби и сфотографировался с Хабибом, который в тот вечер секундировал Икраму Алискерову и Умару Нурмагомедову.

Хабиб Нурмагомедов является бывшим чемпионом UFC в легком весе. На счету 37-летнего россиянина ни одного поражения в 29 боях.

