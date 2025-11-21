Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 15:10

Монсон — о победе Махачева: «Россия начинает доминировать в UFC. И это только начало»

Артем Бухаев
Корреспондент

Боец ММА Джефф Монсон в разговоре с «СЭ» оценил влияние победы Ислама Махачева над Джеком Деллой Маддаленой.

«Ислам абсолютно заслужил победу в этом бою. Он доминировал в поединке. Он становится лучше с каждым боем. Теперь он первый российский двукратный чемпион. Россия начинает доминировать в UFC, причем не только в полусреднем и легком весе, но и в среднем. Они начинают доминировать. Даже в тех дивизионах, где они не являются чемпионами, у них есть молодые бойцы, которые уже стучатся в дверь. Россия скоро, думаю, будет полностью доминировать в UFC. И заслуженная победа Ислама — это только начало, но это процесс захвата Россией единоборств», — сказал Монсон «СЭ».

В ночь на 16 ноября Махачев победил австралийца Маддалену единогласным решением судей (50:45, 50:45, 50:45) на турнире UFC 322, который проходил в Нью-Йорке. Россиянин завоевал пояс в полусреднем весе, став первым двойным чемпионом UFC из России.

Ранее Махачев был чемпионом в легком весе и оставил пояс ради перехода в другой дивизион. На счету 34-летнего бойца теперь 28 побед и 1 поражение.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Джек Делла Маддалена
Джефф Монсон
Ислам Махачев
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Как развивается коррупционный скандал на Украине. Разбор
У армейцев не получается отходить от сборных, а у красно-белых будет матч имени Романова. Что ждать от предстоящего дерби между «Спартаком» и ЦСКА
ФШР требует наказать вице-президента Европейского шахматного союза
WSJ сообщила о подготовке ЕС собственного плана мира для Украины
Песков заявил об отсутствии согласия Киева на ведение переговоров по плану США
Зидан должен возглавить сборную Франции после чемпионата мира 2026 года
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Djin Ignatov

    Монсон почему то УМАЛЧИВАЕТ и не говорит , как только получил гражданство России в Первой битве представляя нашу страну - проиграл , сказав где то на затворках - Я Америку не продам ! Тоже самое сделал и Рой Джонс , получивший наше гражданство и проинграл Первый же поединок под нашим флагом ! Их кстати ОБОИХ выставлял на бой и почему то он не сидит известный наш продюссер ХРЮКОВ !!

    21.11.2025

    • Хабиб Нурмагомедов пригласил Дурова вместе потренироваться

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости