Монсон — о победе Махачева: «Россия начинает доминировать в UFC. И это только начало»

Боец ММА Джефф Монсон в разговоре с «СЭ» оценил влияние победы Ислама Махачева над Джеком Деллой Маддаленой.

«Ислам абсолютно заслужил победу в этом бою. Он доминировал в поединке. Он становится лучше с каждым боем. Теперь он первый российский двукратный чемпион. Россия начинает доминировать в UFC, причем не только в полусреднем и легком весе, но и в среднем. Они начинают доминировать. Даже в тех дивизионах, где они не являются чемпионами, у них есть молодые бойцы, которые уже стучатся в дверь. Россия скоро, думаю, будет полностью доминировать в UFC. И заслуженная победа Ислама — это только начало, но это процесс захвата Россией единоборств», — сказал Монсон «СЭ».

В ночь на 16 ноября Махачев победил австралийца Маддалену единогласным решением судей (50:45, 50:45, 50:45) на турнире UFC 322, который проходил в Нью-Йорке. Россиянин завоевал пояс в полусреднем весе, став первым двойным чемпионом UFC из России.

Ранее Махачев был чемпионом в легком весе и оставил пояс ради перехода в другой дивизион. На счету 34-летнего бойца теперь 28 побед и 1 поражение.