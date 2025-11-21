Бокс/ММА
Сегодня, 13:59

Джонс рассказал, почему отказался от боя с Аспиналлом

Анастасия Пилипенко

Бывший двойной чемпион UFC в тяжелой и полутяжелой весовой категории американец Джон Джонс объяснил, почему принял решение отказаться от поединка с англичанином Томом Аспиналлом.

«Некоторые из моих мотивов драться отличаются от тех, которые есть у других бойцов. Я не думаю, что меня волнует в боях то, что беспокоит большинство из них. Остальные не отказались бы от [возможности заработать за бой] 30 миллионов долларов. Они просто не стали бы этого делать. Сейчас мои цели в ММА отличаются от тех, которые имеют другие люди», — приводит слова Джонса портал MMAJunkie.

Джонс провел свой последний бой в ноябре 2024 года на турнире UFC 309, где одержал победу над Стипе Миочичем техническим нокаутом в третьем раунде. В июне 2025 года Джонс объявил о завершении спортивной карьеры, и Том Аспиналл, который уже имел временный титул, стал полноправным чемпионом в тяжелом весе.

На счету Джонса 28 побед, 1 поражение и 1 бой, который был признан несостоявшимся.

