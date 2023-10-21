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Гончаров: «Врач поступил непрофессионально, остановив бой Анкалаева и Уокера»

Алина Савинова
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Чемпион ACA Евгений Гончаров отреагировал на то, что бой россиянина Магомеда Анкалаева против бразильца Джонни Уокера на турнире UFC 294 признан несостоявшимся. По его мнению, поединок нужно было продолжать.

«Не думаю, что это намеренное вредительство карьере Анкалаева. Врач поступил непрофессионально. Он должен был спросить у Джонни Уокера, готов ли он продолжать бой. «Да» — продолжаем, «нет» — все. Не так много прошло времени, и пока этот вопрос можно было не задавать. Непрофессиональная работа врача в этом эпизоде. Мы лишились очень хорошего поединка. Бой должен был быть продолжен. Жаль, что этого не случилось», — цитирует Гончарова MMA.Metaratings.ru.

Анкалаев нанес Уокеру запрещенный удар коленом в первом раунде. С рекомендации врача судья остановил бой. После остановки поединка в октагоне началась потасовка.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/evgenii-goncharov-vrach-postupil-neprofessionalno-ostanoviv-boi-ankalaeva-i-uokera-297409/
Джонни Уокер
Евгений Гончаров
Магомед Анкалаев
ММА
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