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Тактаров назвал победу Чимаева заслуженной: «Не увидел у Усмана борьбы в партере»

Константин Белов
Корреспондент
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Российский боец Олег Тактаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу Хамзата Чимаева над американцем Камару Усмана в соглавном поединке UFC 294.

«Победа заслуженная, она была заслуженная. Здесь многое решалось в партере, кто-то боялся в него попасть, а кто-то — нет. Я не увидел у Усмана борьбы в партере. В стойке Камару мог бы что-то сделать, было пару ударов у него. Но в партере Чимаев доминировал весь бой. Судьи правильно решили отдать победу Чимаеву», — сказал Тактаров «СЭ».

Чимаев следующий бой может провести за титул чемпиона в среднем весе против американца Шона Стрикленда (28-5). В прошлом бою Чимаев победил Кевина Холланда (25-10) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября 2022-го на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Камару Усман
Олег Тактаров
UFC
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