Гейджи: «Махачев копирует мои действия. Он явно за мной наблюдает»

Второй номер рейтинга UFC в легком весе Джастин Гейджи (25-4) заявил, что он не будет драться до тех пор, пока ему не предложат бой с чемпионом легкого дивизиона Исламом Махачевым (25-1).

«С кем я буду драться? Ни с кем, — сказал Гейджи ESPN MMA. — Я сделал свое дело, что я еще должен? Если они хотят дать титульный бой Оливейре, то мне придется ждать до сентября или октября следующего года. Нет проблем. Все это время я буду копить силы, улучшать кардио, оттачивать навыки.

Я думаю, что он (Махачев. — Прим. «СЭ») копирует мои действия. Он явно за мной наблюдает. Перед боем с Волкановски я сказал, что он не Хабиб, но, кажется, мне нужно выйти против него и проверить это, потому что сейчас я в этом не уверен".

Махачев в реванше c Александром Волкановски (26-3) победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. В первом бою Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.