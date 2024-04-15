Гейджи: «Холлоуэй — настоящий зверь. Поздравляю. Заслуженный двойной бонус»

Второй номер рейтинга UFC в легком весе Джастин Гейджи (25-5) поздравил обладателя титула BMF Макса Холлоуэя (25-7) с победой на UFC 300.

«Я в прекрасном расположении духа, я со своей семьей. Спасибо за всю вашу любовь. Что за спорт. «Благословенный» — настоящий зверь. Поздравляю. Заслуженный двойной бонус», — написал Гейджи в соцсети X.

Холлоуэй победил Гейджи глухим нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся за титул BMF. Поединок прошел 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.