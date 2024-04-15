Топурия: «Я буду первым, кто отключит Холлоуэю свет»

Действующий чемпион в полулегком весе Илия Топурия (15-0) поздравил Макса Холлоуэя (25-7) с победой на UFC 300 и пообещал «отключить ему свет».

«Поздравляем с победой Макса. Уважаю твою историю и все, чего ты достиг, с прекрасной семьей. Надеюсь, мы с тобой разделим октагон до конца года, и, поверь мне, ты почувствуешь то, чего никогда не чувствовал раньше. Я буду первым, кто отключит тебе свет», — написал Топурия в соцсети X.

32-летний Холлоуэй нокаутировал Джастина Гейджи (25-5) в пятом раунде. Бой состоялся за титул BMF. Поединок прошел 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Что касается Топурии, то 27-летний спортсмен стал новым чемпионом промоушена в полулегком весе 17 февраля, нокаутировав Александра Волкановски (26-4) во втором раунде на турнире UFC 298.