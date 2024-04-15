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Холлоуэй: «Пристегнитесь, я только набираю обороты»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй (25-7) сделал заявление после победы над Джастином Гейджи (25-4) на UFC 300.

«Для танго нужны двое. Лучшего партнера для танца на UFC 300 я и не мог ожидать. Для меня было честью разделить с тобой октагон, Джастин. Настоящий BMF во всех отношениях, спасибо за предоставленную возможность. Выражаю благодарность всем, кто был со мной. Я говорил это раньше и скажу снова: «Благословенный» только набирает обороты, так что пристегнитесь», — написал Холлоуэй в соцсети X.

Холлоуэй победил Гейджи глухим нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся за титул BMF. Поединок прошел 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Джастин Гейджи
Макс Холлоуэй
UFC
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