Гейджи надеется заработать 300 тысяч долларов бонусом за победу над Холлоуэем

Второй номер рейтинга UFC в легком весе Джастин Гейджи (25-4) заявил, что хочет, чтобы UFC по итогам турнира UFC 300 заплатила ему 300 тысяч долларов бонусом.

«В первых семи боях у меня было семь или девять бонусов. К 12-му бою я получил 12 бонусов. Я надеюсь, что этот кард принесет 300 000 долларов бонусов. Это должно быть хотя бы 100 тысяч долларов», — сказал Гейджи MMA Junkie.

Практически за каждый бой Гейджи получает бонус за «Выступление вечера» или «Бой вечера» в размере 50 тысяч долларов.

Гейджи и Макс Холлоуэй (24-7) подерутся за титул BMF 13 апреля на UFC 300, который состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.