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Сегодня, 12:35

Арман Царукян: «Я на другом уровне и могу побить Ислама Махачева»

Давид Хачатрян
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Четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (21-3) поделился ожиданиями от поединка с первым номером рейтинга в легком весе Чарльзом Оливейрой (24–9).

«Я отношусь к этому бою как к титульному, — сказал Царукян в эфире The MMA Hour. — Я провел очень хороший тренировочный лагерь, я готов сбросить вес, побить Чарльза Оливейру и показать всем, что я на другом уровне и могу побить Ислама Махачева.

Бой с Чарльзом будет сумасшедшим. Он знает борьбу, джиу-джитсу, он умеет биться в стойке. Я даже не знаю, что он собирается делать во время боя. Точно так же и он не знает, буду ли я бороться или драться в стойке. Если он пропустит удар, то пойдет бороться. То же самое касается и меня. Это будет захватывающий поединок», — сказал Царукян.

Оливейра и Царукян подерутся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Арман Царукян
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
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