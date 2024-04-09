Джастин Гейджи — о бое с Максом Холлоуэем: «Я готовлюсь к войне»

Второй номер рейтинга UFC в легком весе Джастин Гейджи (25-4) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с экс-чемпионом полулегкого дивизиона Максом Холлоуэем (24-7).

«Велика вероятность того, что мы оба получим какие-то повреждения. Надеюсь, никто из нас не получит травмы, но мы будем пытаться нанести друг другу урон. Я готовлюсь к войне. И если я нокаутирую его во втором раунде, как я сделал это в бою с Порье, то лучшего чувства нельзя и придумать. Ничто с этим не сравнится», — сказал Гейджи SPORTSNET.

Гейджи и Холлоуэй подерутся за титул BMF 13 апреля на UFC 300, который состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.