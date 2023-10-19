Генри Сехудо: «Победитель боя Чимаева и Усмана станет следующим чемпионом UFC»

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо (16-3) считает, что экс-чемпион в полусреднем дивизионе Камару Усман (20-3) победит Хамзата Чимаева (12-0).

«Я ставлю на Усмана. Но вы, ребята, должны понимать, что это более конкурентный бой, чем бой Махачева и Волкановски, потому что у обоих схожие стили, они любят драться в стойке и бороться. Победитель этого боя — следующий чемпион UFC. Гарантирую. И я должен поставить на своего брата Камару», — сказал Сехудо на своем YouTube-канале.

Чимаев и Усман подерутся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Бой станет соглавным событием вечера.