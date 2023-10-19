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Махачев: «Раньше в Дагестане все хотели стать олимпийскими чемпионами, сейчас — чемпионами UFC»

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) рассказал, что в Дагестане молодежь активно занимается самбо, борьбой и смешанными единоборствами.

«У нас в Дагестане есть одна проблема. Раньше, примерно три-пять лет назад, все хотели стать олимпийскими чемпионами по борьбе, сейчас все хотят стать чемпионами UFC. Ты можешь прийти в любой спортзал и увидеть, что все они переполнены. Я полагаю, в нашем зале ежедневно тренируется более 500 детей. У нас есть занятия по самбо, борьбе, MMA. Именно поэтому я хочу показать детям хороший пример. Не только в боях, но и на улице», — сказал Махачев в интервью TNT Sports.

Махачев и действующий чемпион в полулегком весе Александр Волкановски (26-2) проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Ислам Махачев
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