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29 апреля, 19:00

Газиев — Перичич: дата и время начала боя UFC Fight Night 275

Шамиль Газиев проведет поединок против Брандо Перичича на турнире UFC Fight Night 275 2 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Шамиль Газиев.
Фото Global Look Press

Российский боец, представляющий Бахрейн, Шамиль Газиев проведет поединок в тяжелом весе против австралийца Брандо Перичича на турнире UFC Fight Night 275 в субботу, 2 мая. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе RAC Arena в Перте (Австралия). Начало боя Газиев — Перичич — около 14.30 по московскому времени.

ММА UFC: Газиев — Перичич

Где смотреть трансляцию

Турнир в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец» и официальном приложении UFC Fight Pass (по платной подписке). Бои основного карда в прямом эфире можно смотреть на телеканале и сайте «Матч ТВ» (бесплатно). Также следить за вечером ММА можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции федерального телеканала) с 14.00 мск.

Ключевые события и результаты боев UFC Fight Night 275 можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC сайта «СЭ».

Статистика

36-летний Газиев в профессиональной карьере одержал 14 побед и потерпел два поражения. 31-летний Перичич имеет рекорд в ММА — шесть побед и одно поражение.

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