Делла Маддалена — Пратес, 2 мая 2026: дата и время начала боя UFC, где смотреть

Австралийский боец Джек Делла Маддалена и бразилец Карлос Пратес проведут поединок в полусреднем весе на турнире UFC Fight Night 275 в субботу, 2 мая. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе RAC Arena в Перте (Австралия). Начало боя Делла Маддалена — Пратес — около 16.30 по московскому времени.

ММА UFC: Делла Маддалена — Пратес

Где смотреть трансляцию

Турнир в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец» и официальном приложении UFC Fight Pass (по платной подписке). Бои основного карда в прямом эфире можно смотреть на телеканале и сайте «Матч ТВ» (бесплатно). Также следить за вечером ММА можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции федерального телеканала) с 14.00 мск.

Ключевые события и результаты боев UFC Fight Night 275 можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC сайта «СЭ».

Статистика

29-летний Делла Маддалена в профессиональной карьере одержал 18 побед и потерпел три поражения. 32-летний Пратес имеет рекорд в ММА — в 23 победы и семь поражений.