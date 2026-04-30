Хабиб опроверг слова Царукяна о помощи Путина в постройке спортивной базы в Дагестане

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал слова бойца UFC Армана Царукяна о том, что президент России Владимир Путин помог россиянину со строительством спортивной базы в дагестанском селе Сильди.

«Это абсолютная неправда. Никто никогда не оплачивал мои счета и не строил залы для меня», — написал 37-летний Нурмагомедов.

Ранее 29-летний армянин заявил, что «Хабибу дали деньги для постройки спортивного зала».

Нурмагомедов в профессиональных ММА в 29 поединках одержал 29 побед. У Царукяна 23 победы при трех поражениях.

В последний раз Царукян проводил бой в ноябре 2025 года — на турнире UFC Fight Night 265 он победил австралийца Дэна Хукера удушающим приемом.

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