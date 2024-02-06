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Сегодня, 13:30

Гафоров рассказал, что ему было бы приятно разделить клетку с Джонсоном и Сехудо

Виктория Кравченко
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Бывший чемпион WFCA Азам Гафоров рассказал о соперниках, с которыми с удовольствием провел бы поединки.

«Я не любитель кидать вызовы. Со словами стараюсь быть аккуратным, потому что за них нужно отвечать. Бои с Деметриусом Джонсоном или Генри Сехудо — это нереально. Мы в разных лигах. Если дело дойдет, приятно будет разделить с ними клетку. У меня нет цели пробиться в клетку к ним. Есть своя четкая цель и локация», — сказал Гафоров MMA.Metaratings.ru.

В ативе 37-летнего Джонсона 33 победы, 4 поражения и 1 ничья. У 36-летнего Сехудо 16 побед и 3 поражения. Оба бойца являются бывшими чемпионами UFC. На счету 30-летнего Гафорова 14 побед и 3 поражения.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/gaforov-bylo-by-priyatno-razdelit-kletku-s-dzhonsonom-i-sekhudo-331434/
Азамджон Гафоров
Генри Сехудо
Деметриус Джонсон
ММА
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