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Топурия: «Я подерусь с Конором на «Сантьяго Бернабеу» до конца 2024 года»

Давид Хачатрян
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Пятый номер рейтинга UFC в полулегком весе Илия Топурия (14-0) заявил, что подписал с UFC новый контракт, а также отметил, что планирует провести первую защиту титула чемпиона на родной земле.

«Я очень доволен новым контрактом с UFC. Были ли мысли стать свободным агентом? Нет. У меня всегда были отличные отношения с UFC. У меня даже не было времени подумать об этом. Обсуждался ли всерьез вопрос о проведении турнира в Испании? Да, конечно, это произойдет в 2024 году. В конце года в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Возможно, моя первая защита титула или бой с Конором [Макгрегором] пройдет в Испании. Это было бы грандиозное событие для всей Европы, там будет весь состав «Реала» Мадрид», — сказал Топурия в эфире The MMA Hour.

Александр Волкановски (26-3) и Топурия подерутся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

Илия Топурия
Конор Макгрегор
UFC
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