Топурия: «Я лучший боец в полулегком и легком дивизионе»

Пятый номер рейтинга UFC в полулегком весе Илия Топурия (14-0) заявил, что он лучше, чем все бойцы полулегкого и легкого дивизиона.

«Я родился чемпионом UFC, — сказал Топурия в эфире The MMA Hour. — Я знаю себя и могу проанализировать всех своих соперников. Я знаю, что я лучше всех в своем дивизионе, лучший в следующем [легком] дивизионе. И это лишь вопрос времени, когда я докажу, что все они снова и снова ошибаются.

Что насчет боя с [Шон] О’Мэлли? Послушайте, у него в дивизионе много хороших бойцов. Он дерется с шестым номером в рейтинге, который в прошлом надрал ему задницу. Я не думаю, что он побьет Чито [Марлон Вера]. Но даже если ему удастся победить, ему есть что доказывать в своем дивизионе. Там есть Мераб [Двалишвили]».

Александр Волкановски (26-3) и Топурия подерутся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.