Евлоев подерется с Алленом 20 января на UFC 297 в Торонто

Россиянин Мовсар Евлоев проведет бой с британцем Арнольдом Алленом на турнире UFC 297, сообщается в Telegram-канале UFC Russia. Турнир пройдет 20 января в Торонто (Канада).

Евлоев в прошлом бою победил Диего Лопеса (22-6) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Бой состоялся 6 мая на UFC 288 в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

Аллен в прошлом бою проиграл Максу Холлоуэю (25-7) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47) 15 апреля на UFC on ESPN 44 в Канзас-Сити, США.