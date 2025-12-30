Гаджиев назвал лучших российских бойцов в UFC в 2025 году

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о лучших российских бойцах UFC в 2025 году.

«Думаю, было два лучших — Махачев и Ян. Они оба заслужили. Ислам взял пояс в другом весе. А Петр вернул себе титул, который, казалось, уже ушел от него. Он прыгнул явно выше головы», — сказал Гаджиев «СЭ».

Махачев победил Джека Деллу Маддалену единогласным решением судей на турнире UFC 322 в Нью-Йорке и стал первым двойным чемпионом UFC из России. Ян одержал победу над Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе и вернул себе титул чемпиона UFC в легчайшем весе.