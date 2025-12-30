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Гаджиев считает, что Волков не сможет завоевать титул чемпиона UFC в 2026 году

Александр Абустин
корреспондент

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» оценил возможность проведения титульного боя в тяжелом весе для Александра Волкова в UFC в 2026 году.

«Считаю, что у него не получится забрать пояс в 2026 году. Этого боя просто не будет. Потому что, скорее всего, нас ждет реванш между Аспиналлом и Ганом. Этот бой состоится не раньше лета. А там уже не факт, что Волков до титульника дойдет. Саня просто устанет ждать и возьмет рейтинговый бой», — сказал Гаджиев «СЭ».

Том Аспиналл и Сирил Ган встретились в главном событии турнира UFC 321 в Абу-Даби. Титульный поединок был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.

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Александр Волков (единоборства)
Сирил Ган
Том Аспиналл
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