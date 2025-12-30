Хабиб заявил, что в UFC устали от Магомедовых и Нурмагомедовых

Член Зала славы UFC, бывший чемпион в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился мнением, как следующие поколения дагестанцев впишутся в мировые ММА.

«Некоторые промоушены следуют такой политике — просто не подписывают их. Потому что они устали от них. Все эти Магомедовы, Нурмагомедовы залетают в UFC и правят. И последние пару лет они изменили политику. И мне это, честно говоря, не нравится. В конце концов, это спорт. Он должен быть честным. В последние пару лет мы видели, что они уволили стольких бойцов. Стольких бойцов уволили!

Эти бойцы даже не проигрывали, и их уволили, не предложили новые контракты. Кто-то должен сказать об этой проблеме. Думаю, это нечестно. Мне это не нравится. Потому что я помню себя, 2012 год. Они подписали меня и говорят: «Друг мой, твое имя очень тяжело произнести, тебе нужно взять прозвище». Я такой: «Что? У меня есть мое имя, зачем мне прозвище?». Я даже спрашивал моего менеджера: «Что такой никнейм? Что вы имеете в виду, у меня есть мое имя» — «Нет-нет, им твое имя очень тяжело произносить». Окей, давай возьмем. Я взял никнейм «Орел», потому что это символ Дагестана. Но через 6 лет все знают мое имя, так мы работаем», — сказал Нурмагомедов на саммите World Sports Summit.

37-летний Нурмагомедов за карьеру в смешанных единоборствах одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. Он был чемпионом UFC в легком весе.