Жорж Сен-Пьер дал прогноз на бой Перейры и Хилла

Экс-чемпион UFC в полусреднем и среднем весе Жорж Сен-Пьер (26-2) считает, что экс-чемпион в полутяжелом весе Джамал Хилл (12-1) может победить действующего чемпиона в полутяжелом весе Алекса Перейру (9-2), если использует борьбу.

«У Алекса Перейры больше опыта в кикбоксинге, и если бой будет протекать в стойке, то фаворитом выглядит Перейра, — сказал Сен-Пьер FOX Sports. — Однако если будет много борьбы и клинча, то преимущество окажется на стороне Джамала, потому что он разносторонний боец. Мы не знаем, что он решит делать в бою, но драться в стойке с чемпионом в кикбоксинге — это плохая затея».

Перейра и Хилл возглавят UFC 300, который состоится 13 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.