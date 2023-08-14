Нганну раскритиковал UFC: «Не позволяйте им лгать и стирать историю»

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) отреагировал на то, что на прошедшем турнире UFC on ESPN 51 при выходе в октагон камерунца Тафона Нчукви (6-4) на экране было написано: «Единственный камерунский боец в истории UFC».

«Тьерри Сокуджу был первым камерунцем в UFC. Я был вторым. Не позволяйте им лгать и стирать историю», — написал Нганну в соцсети X.