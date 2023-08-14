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Сегодня, 10:56

Люк Рокхолд проведет схватку с чемпионом мира по джиу-джитсу 21 сентября

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд (16-6) сразится по бразильскому джиу-джитсу 21 сентября на турнире Israel Fight Night против Крейга Джонса — одного из самых популярных представителей бразильского джиу-джитсу. По словам Джонса, поединок будет проходить в клетке для ММА.

«Никогда еще в истории боевых видов спорта два бойца такого калибра не сталкивались рогами, — написал Джонс в соцсети. — Мне часто говорили, что мне нужно обрести Иисуса, и вот мне выпала возможность отправиться в Иерусалим на его поиски».

Рокхолд завершил карьеру в ММА после боя с Пауло Костой (14-2) на турнире UFC 278. В начале года на турнире BKFC 41 он встретился с Майком Перри (14-8) в поединке на голых кулаках, в котором проиграл техническим нокаутом во втором раунде.

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