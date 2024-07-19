Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 12:10

Экс-чемпион UFC Сулумов оценил перспективы Умара Нурмагомедова в бою с Сэндхагеном

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-чемпион AMC Fight Nights в легком весе Магомед Сулумов поделился ожиданиями от поединка Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхагена.

«Фаворит — Нурмагомедов. Помню Сэндхагена по поединку с Петром Яном, непростой бой для Умара. От соперника многое зависит. Сэндхаген опытный: он умеет выживать, пережидать, напирать и восстанавливаться. Это может сыграть злую шутку. Но я всегда больше верю в молодость и голод, чем в опыт. Это не всегда работает, что показал мой последний бой», — цитирует Сулумова MMA.Metaratings.

Поединок между Нурмагомедовым и Сэндхагеном пройдет в рамках турнира UFC on ABC 7 в Абу-Даби, который назначен на 3 августа. На счету Нурмагомедова в смешанных единоборствах 17 побед и ни одного поражения. В активе Сэндхагена 17 побед и 4 поражения.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Кори Сэндхаген
Умар Нурмагомедов
UFC
1
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Знаменосцем сборной Германии на Олимпиаде может стать темнокожий баскетболист
Состоялось первое заседание по делу «Ангелов Плющенко» и фигуристки Парсеговой
В Луганске сработала ПВО
Что происходит в «Зените» накануне старта нового сезона РПЛ
Минцифры заявило о значимости импортозамещения на фоне сбоев в работе Microsoft
Украинский пленный заявил о симпатии многих в ВСУ к России
Популярное видео
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший менеджер Железняковой оценил ее шансы в бою с Перес

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости