Экс-чемпион UFC Сулумов оценил перспективы Умара Нурмагомедова в бою с Сэндхагеном

Экс-чемпион AMC Fight Nights в легком весе Магомед Сулумов поделился ожиданиями от поединка Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхагена.

«Фаворит — Нурмагомедов. Помню Сэндхагена по поединку с Петром Яном, непростой бой для Умара. От соперника многое зависит. Сэндхаген опытный: он умеет выживать, пережидать, напирать и восстанавливаться. Это может сыграть злую шутку. Но я всегда больше верю в молодость и голод, чем в опыт. Это не всегда работает, что показал мой последний бой», — цитирует Сулумова MMA.Metaratings.

Поединок между Нурмагомедовым и Сэндхагеном пройдет в рамках турнира UFC on ABC 7 в Абу-Даби, который назначен на 3 августа. На счету Нурмагомедова в смешанных единоборствах 17 побед и ни одного поражения. В активе Сэндхагена 17 побед и 4 поражения.