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Сегодня, 16:34

Раджабов собирается нокаутировать Огдена на турнире UFC on ESPN 60

Руслан Минаев
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Боец ММА Лоик Раджабов поделился мнением о своем следующем сопернике Трее Огдене.

«Хотелось бы финишировать. Но мне важна сама победа. Если бы у меня было оружие, которым можно досрочно закончить бой, я бы так и сделал. Но многое зависит от хода боя, от восстановления. Не хочу идти, сломя голову, когда не совсем восстановился», — цитирует бойца MMA.Metaratings.ru

Бой Раджабова и Огдена состоится в ночь на 21 июля на турнире UFC on ESPN 60.

Источник: MMA.Metaratings.ru
UFC
ММА
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