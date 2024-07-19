Раджабов собирается нокаутировать Огдена на турнире UFC on ESPN 60

Боец ММА Лоик Раджабов поделился мнением о своем следующем сопернике Трее Огдене.

«Хотелось бы финишировать. Но мне важна сама победа. Если бы у меня было оружие, которым можно досрочно закончить бой, я бы так и сделал. Но многое зависит от хода боя, от восстановления. Не хочу идти, сломя голову, когда не совсем восстановился», — цитирует бойца MMA.Metaratings.ru

Бой Раджабова и Огдена состоится в ночь на 21 июля на турнире UFC on ESPN 60.