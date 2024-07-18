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Сегодня, 15:24

Бывший менеджер Железняковой оценил ее шансы в бою с Перес

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Руководитель клуба единоборств «Рать» Александр Скаредин прокомментировал предстоящий бой Дарьи Железняковой, которая раньше представляла его команду.

«С точки зрения своей ударной техники она особо не выделяется. Если мы убираем особые борцовские вещи, то Дарья — абсолютный фаворит в этом бою. Кроме того, с помощью хорошей ударки она будет держать преимущество и иметь перевес в бою на дистанции. Другой плюс — в том, что Айлин Перес активна в медиа-пространстве. Она нравится UFC своим поведением. У Дарьи появится шанс победой над ней привлечь часть внимания ее большой аудитории.
Мы должны учитывать, что бой пройдет в Париже, где Даша работает на базе MMA Factory у Фернана Лопеса, а Айлин придется лететь из Аргентины. Мы все эти вещи учитываем. Всполне очевидно, что у Айлин стандартный контракт, и вряд ли она сможет себе позволить поехать не к началу недели боя и поймать пик акклиматизации, а за три недели до боя, чтобы привести свои кондиции в оптимальную физическую форму. Даша всегда проводит последний этап подготовки, ее организм адаптирован», — цитирует Скаредина Vprognoze.ru.

Железнякова проведет бой с аргентинкой Айлин Перес 28 сентября на турнире UFC в Париже. Соперницы выступят в легчайшем весе.

Источник: Vprognoze.ru
Дарья Железнякова
UFC
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