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11 февраля, 11:47

Стрикленд высмеял рэпера Machine Gun Kelly: «Как можно одеваться как 13-летний гот из «Южного Парка»?!»

Шон Стрикленд высмеял рэпера Machine Gun Kelly
Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд (28-6) заявил, что у него произошел конфликт с артистом Machine Gun Kelly, который в настоящее время в отношениях с актрисой Меган Фокс.

«Сегодня ночью я чуть не ударил вампира… лол! — написал Стрикленд в соцсети X. — Они сказали, что его зовут Пулемет Келли… Как можно иметь крутое имя и одеваться как 13-летний гот из «Южного Парка»?!

Ребята, что за хрень происходит? Меган Фокс из «Трансформеров» с ним встречается? Что за хрень творится в мире?! Что я пропустил? Она в порядке? Этот человек -— дьявол? Меган, ты в порядке? Вам нужна помощь?!»

 

Дрикус дю Плесси (21-2) победил Стрикленда раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канаде.

Шон Стрикленд
ММА
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