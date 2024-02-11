Волкановски: «Я преподам Топурии хороший урок»

Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-3) уверен, что досрочно победит третьего номера рейтинга Илию Топурию (14-0).

«Я дал ему возможность перескочить через других претендентов, потому что он непобежден, молод, голоден, буйный, — сказал Волкановски на своем YouTube-канале. — Мне даже не нужно раскручивать поединок, он все делает за меня. Я продолжу усердно работать и докажу миру, что я все тот же, а ему предстоит многое пройти, прежде чем забраться на вершину.

Мой прогноз на бой — я преподам ему хороший урок. Ему будет некомфортно, ему придется отказаться от своих слов. Я закончу с ним во втором раунде. Я не говорю, что с ним будет легко, но он не сможет оправдать в поединке свою уверенность до боя. На тренировках я выкладываюсь по полной, не думаю, что он пашет так же. Я прикончу его».

Волкановски и Топурия подерутся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.