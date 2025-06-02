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Экс-чемпион UFC Пенн арестован в третий раз за шесть дней

Руслан Минаев

Бывший чемпион UFC Би Джей Пенн арестован в третий раз за шесть дней, сообщает Yahoo Sports.

По данным источника, 46-летний американец заявлял, что люди выдают себя за членов его семьи. Ранее он был арестован за жестокое обращение с домочадцами, боец обвинял мать в том, что женщина убила его семью и присвоила себе личность его матери.

«Я считаю, что мой сын страдает синдромом бреда Капгра (психическое заболевание, характеризующееся расстройством узнавания лиц знакомых людей). Он считает, что я самозванка, которая убила свою семью, чтобы получить контроль над семейным имуществом», — сказала мать Пенна.

Би&nbsp;Джей Пенн.Двойной чемпион UFC вырубил обидчика своей дочери. Ранее жена бойца обвиняла его в жестоком обращении

Би Джей Пенн за карьеру провел 32 боя, одержал 16 побед, потерпел 14 поражений и два боя завершились вничью.

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Би Джей Пенн
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